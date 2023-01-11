Однако администрацию президента Турции вывели на чистую воду

Информация о поставках украинской стороне кассетных боевых припасов американского образца из Турции не соответствует действительности – об этом сообщили российским журналистам в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана, комментируя ситуацию.

Представитель аппарата турецкого лидера призвал российских журналистов, которые обратились за комментариями, "увидеть", что Турция является "единственной страной", которая не на словах, но на деле доказывает свое стремление к установлению мира на Украине. А Эрдоган – единственный глава государства, который может выйти на диалог с президентами России и Украины.

В Анкаре добавили, что новость о поставках боеприпасов для ВСУ из Турции запущена главными интересантами в подрыве усилий республики в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Однако еще с 2022 года западные медиа сообщали, ссылаясь на представителей Соединенных Штатов и ЕС, что турецкая сторона передает Украине кассетные припасы. Сами Штаты не могут экспортировать их по причине высокой забракованности на законодательном уровне.

Напомним, Турция поставляет украинским войскам свои беспилотные летательные аппараты. По многочисленной информации в соцсети, которая может быть недостоверной, Анкара продает Украине и броневики Kirpi 4x4, предназначенные для ВМС – эшелоны с ними заметили в Румынии. Что может остановить в таком случае от продажи кассетных боеприпасов администрацию Эрдогана, которая выжимает выгоду из всего, что движется, сказать трудно.