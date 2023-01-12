Эксперт расшифровал слова Зеленского о третьей мировой войне

Признаков глобального противостояния даже не намечается

Политолог Александр Перенджиев утверждает, что конфликт на украинской территории вряд ли может перерасти в третью мировую войну. По его словам, пока нет ни одного признака, что все разрастается до такой степени, подтвердив слова Зеленского о том, очередной конфронтации мирового уровня получится избежать.

Эксперт отметил, что мировые войны – это не противостояние одного государства против других, а битва двух полярных блоков. И в нее должны быть вовлечены около 50% стран.

"Пока, как нам кажется, ни одна страна не заинтересована в таком варианте развития событий. Причем, речь не только о России, но даже и о НАТО, США", – сказал аналитик.

Ученый полагает, что, несмотря на опосредованное участие стран Запада в конфликте, их главная цель – сдержать его в рамках Украины, сохранить локальный характер. Хотя Перенджиев не исключает, что они могут растянуть его еще и на российской территории.

Решающий вклад в начало третьей мировой мог бы внести заход китайских солдат на Тайвань, однако пока Пекин проявляет по этому вопросу сдержанность. Если все же Китай решится на такой шаг, то места для компромиссов у других не будет – придется решать, чью сторону занять: китайцев или американцев.

Ранее во время церемонии вручения "Золотого глобуса" Владимир Зеленский заявил, что третьем мировой войны не будет и что это "не трилогия", передает "Свободная пресса".