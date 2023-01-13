США объявили охоту на ЧВК "Вагнер": официальное заявление

Американцы намерены "нейтрализовать" военную компанию

Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле сообщил, что американское руководство обеспокоено деятельностью российской ЧВК "Вагнер". Об этом он заявил во время недавнего визита в Белград.

Советник утверждает, что руководство "Вагнера" вербует солдат по всему миру, включая Сербию, сообщает телеканал "360".

"Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность", – сказал он.

Также представитель Вашингтона заявил, что Белград должен присоединиться к западным санкциям против Москвы. Шолле отметил, что США уважают политическую позицию Сербии, но руководство страны должно выполнять свои обязательства, чтобы продолжать развитие, сообщает Общественная служба новостей. Он также подчеркнул, что Сединенные Штаты продолжат работу с Сербией в данном направлении.

До этого американские СМИ сообщали, что руководство США стало серьезней отслеживать работу российской ЧВК за пределами Украины. Наблюдение усилилось в Сербии и ЦАР.