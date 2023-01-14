Токио догадался "накинуться" на Россию по ядерному вопросу

Американцы всеми силами стараются перетянуть на свою антироссийскую сторону как можно больше государств. Так, Вашингтон настойчиво и весьма эффективно обрабатывает Токио, который впрочем давно не отличается особым расположением к нашей стране. Вызвавшее широкий резонанс недавнее совместное заявление США и Японии прокомментировали в Совбезе.



С резкой отповедью выступил замглавы этого ведомства Дмитрий Медведев. Бывший президент нашей страны с негодованием и яростью наблюдает за тем, что происходит на международной арене. Попытки США навешать всех собак на Россию сильно раздражают Москву.

Так, недавнее совместное заявление американского главнокомандующего Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисида о том, что Россия-де является "угрозой всему миру", так как якобы планирует применить ядерное оружие, кажется Медведеву верхом лицемерия.

Политик подчеркнул, что Токио выступает как верный прихвостень вашингтонской администрации и публично придает память сотни тысяч жертв американской ядерной агрессии против Хиросимы и Нагасаки.

"Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию", – отметил Дмитрий Анатольевич.

Медведев напомнил, что единственной страной, переменившей ядерное оружие по мирным людям, были именно Соединенные Штаты Америки. На этом фоне странные заявления властей пострадавшей Японии вызывают крайнее недоумение.