Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Американцы всеми силами стараются перетянуть на свою антироссийскую сторону как можно больше государств. Так, Вашингтон настойчиво и весьма эффективно обрабатывает Токио, который впрочем давно не отличается особым расположением к нашей стране. Вызвавшее широкий резонанс недавнее совместное заявление США и Японии прокомментировали в Совбезе.
С резкой отповедью выступил замглавы этого ведомства Дмитрий Медведев. Бывший президент нашей страны с негодованием и яростью наблюдает за тем, что происходит на международной арене. Попытки США навешать всех собак на Россию сильно раздражают Москву.
Так, недавнее совместное заявление американского главнокомандующего Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисида о том, что Россия-де является "угрозой всему миру", так как якобы планирует применить ядерное оружие, кажется Медведеву верхом лицемерия.
Политик подчеркнул, что Токио выступает как верный прихвостень вашингтонской администрации и публично придает память сотни тысяч жертв американской ядерной агрессии против Хиросимы и Нагасаки.
"Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию", – отметил Дмитрий Анатольевич.
Медведев напомнил, что единственной страной, переменившей ядерное оружие по мирным людям, были именно Соединенные Штаты Америки. На этом фоне странные заявления властей пострадавшей Японии вызывают крайнее недоумение.
Военные использовали хитрый маневр во время боев
Американцы намерены "нейтрализовать" военную компанию