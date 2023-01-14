Вучич предупредил Евросоюз о новом Зеленском

Вучич предупредил Евросоюз о новом Зеленском
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обстановка на международной арене ухудшается с каждым днем

Сербский лидер Александр Вучич с тревогой взирает на события, развивающиеся в мировом пространстве. Президент республики обратился к Евросоюзу с важным сообщением. Вучич предупредил Европу о новом Зеленском.

Со ставшим одиозным украинским лидером Владимиром Зеленским глава Сербии сравнил премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти. Вучич подчеркнул, что этот политический деятель зря старается выдать себя за нового Зеленского. Более того, Курти недавно объявил, что действия Сербии схожи с действиями России в отношении Незалежной.

Журналисты попросили Вучича прокомментировать скандальное заявление косовского лидера о том, что границы Сербии и Косово стали границами Российской Федерации и Североатлантического альянса.

"Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", – объявил сербский лидер.

Он напомнил, что границы его родного государства установлены Уставом Организации Объединенных Наций. Так называемое "правительство" Косово не имеет никакого права вводить свои порядки и рассуждать о рубежах суверенного государства.

Источник: Радио и телевидение Сербии ✓ Надежный источник
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