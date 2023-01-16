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Для многих прошлый, 2022 год, стал периодом больших потрясений. Казалось бы, в мировом пространстве произошли катастрофические катаклизмы, однако, по мнению экспертов, уже давно было понятно, что необходимо ждать резкого обострения ситуации.
Разумеется, в первую очередь, речь идет об отношениях между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Опытные аналитики считают, что ничего сверхъестественного в прошлом году не произошло. На самом деле два государства просто скинули маски доброжелательности и перестали необоснованно называть друг друга партнерами. Как известно, наши взгляды на жизнь на самом деле очень серьезно отличаются от американских.
Таким мнением с журналистами поделился доктор политических наук Алексей Фененко. Эксперт подчеркнул, что еще много лет назад вашингтонская администрация начала готовиться к затяжному конфликту с Россией. Мощная Москва кажется американцам серьезной угрозой.
"Только Россия обладает стратегическим потенциалом для уничтожения США", – пояснил специалист.
Именно поэтому Белый дом готов на все, лишь бы подорвать стабильность в нашем государстве и ослабить Россию.
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