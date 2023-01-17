Полное уничтожение: в России нашли способ "вразумить" США

Всего Москва может пойти по двум путям

Политолог Евгений Сатановский считает, что Запад не верит заявлениям Кремля о готовности защищать собственную страну и ее интересы любыми имеющимися способами. По его словам, американцы понимают и реагируют только на две вещи: угрозу физического уничтожения и ликвидацию определенного количества личного состава. Этими путями и может пойти Россия, чтобы наконец "вразумить" американцев.

Сатановский уверен, что сейчас Вашингтон разрабатывает новые сценарии, чтобы обеспечить российским властям "веселые дела" по различным направлениям – румынскому, финскому, швецкому, прибалтийскому и польскому. И пресечь такую активность Россия может только жесткими методами.

"Несколько десятков тысяч уничтоженных американских военных позволяют сильно напрячь общественное мнение в Штатах. Кто, где, в какой форме их ликвидирует – совершенно все равно", – отметил эксперт.

Он считает, что Москва должна сделать предпринять такой шаг где-нибудь в нейтральных водах, воздушном пространстве или на необитаемых островах. Так можно будет продемонстрировать возможности "Посейдона", "вразумить" американцев и даже не понадобится менять российскую ядерную доктрину.

"Терять совершенно нечего. Потому что, если ставка на то, что нас все равно не будет",

– подытожил аналитик.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", защиты от российского "Посейдона" у американцев в данный момент нет, хотя они, вероятнее всего, скоро займутся разработкой подобного вооружения.