Полное уничтожение: в России нашли способ "вразумить" США

Полное уничтожение: в России нашли способ "вразумить" США
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Всего Москва может пойти по двум путям

Политолог Евгений Сатановский считает, что Запад не верит заявлениям Кремля о готовности защищать собственную страну и ее интересы любыми имеющимися способами. По его словам, американцы понимают и реагируют только на две вещи: угрозу физического уничтожения и ликвидацию определенного количества личного состава. Этими путями и может пойти Россия, чтобы наконец "вразумить" американцев. 

Сатановский уверен, что сейчас Вашингтон разрабатывает новые сценарии, чтобы обеспечить российским властям "веселые дела" по различным направлениям – румынскому, финскому, швецкому, прибалтийскому и польскому. И пресечь такую активность Россия может только жесткими методами.

"Несколько десятков тысяч уничтоженных американских военных позволяют сильно напрячь общественное мнение в Штатах. Кто, где, в какой форме их ликвидирует – совершенно все равно", – отметил эксперт.

Он считает, что Москва должна сделать предпринять такой шаг где-нибудь в нейтральных водах, воздушном пространстве или на необитаемых островах. Так можно будет продемонстрировать возможности "Посейдона", "вразумить" американцев и даже не понадобится менять российскую ядерную доктрину. 

"Терять совершенно нечего. Потому что, если ставка на то, что нас все равно не будет",

– подытожил аналитик. 

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", защиты от российского "Посейдона" у американцев в данный момент нет, хотя они, вероятнее всего, скоро займутся разработкой подобного вооружения. 

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин нашел способ разрушить НАТО изнутри

Помочь в этом вызвался "близкий друг" главы России

Кадыров объявил о начале третьей мировой войны

Он назвал всего три страны, которые не принимают в ней участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей