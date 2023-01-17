В России развеяли главную иллюзию НАТО после передачи "Леопардов" ВСУ

В России развеяли главную иллюзию НАТО после передачи "Леопардов" ВСУ
Фото: t.me/inosmichannel
"Танковый разгром" провалится еще до начала наступления

Танки третьего поколения, которые появятся у ВСУ, не смогут изменить ход СВО, считает военный эксперт Александр Храмчихин. Принципиальных изменений ситуация не вносят, учитывая, что такая техника не превосходит советских аналогов того же уровня.

Нужно помнить, что у ВСУ появятся несколько десятков танков в микроскопическом количестве. Если Запад решит в несколько раз нарастить помощь Украине, придется воспринять ситуацию иначе. Однако встанет вопрос, чем НАТО будет оборонять себя.

Британцы обещали четырнадцать "Челленджеров", у поляков найдется примерно столько же "Леопардов". Дело не на сотни, а на пару десятков танков.

Напомним, в The Guardian ранее заявили, что у Вооруженных сил Украины появится не менее ста танков из западных стран для реализации контрнаступления. 

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, для контрнаступления противнику потребуется и авиация с артиллерией. Последняя активно уничтожается российской армией, передает телеканал "360".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин нашел способ разрушить НАТО изнутри

Помочь в этом вызвался "близкий друг" главы России

Кадыров объявил о начале третьей мировой войны

Он назвал всего три страны, которые не принимают в ней участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей