В России развеяли главную иллюзию НАТО после передачи "Леопардов" ВСУ

"Танковый разгром" провалится еще до начала наступления

Танки третьего поколения, которые появятся у ВСУ, не смогут изменить ход СВО, считает военный эксперт Александр Храмчихин. Принципиальных изменений ситуация не вносят, учитывая, что такая техника не превосходит советских аналогов того же уровня.

Нужно помнить, что у ВСУ появятся несколько десятков танков в микроскопическом количестве. Если Запад решит в несколько раз нарастить помощь Украине, придется воспринять ситуацию иначе. Однако встанет вопрос, чем НАТО будет оборонять себя.

Британцы обещали четырнадцать "Челленджеров", у поляков найдется примерно столько же "Леопардов". Дело не на сотни, а на пару десятков танков.

Напомним, в The Guardian ранее заявили, что у Вооруженных сил Украины появится не менее ста танков из западных стран для реализации контрнаступления.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, для контрнаступления противнику потребуется и авиация с артиллерией. Последняя активно уничтожается российской армией, передает телеканал "360".