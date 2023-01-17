В России развеяли главную иллюзию НАТО после передачи "Леопардов" ВСУ

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Танки третьего поколения, которые появятся у ВСУ, не смогут изменить ход СВО, считает военный эксперт Александр Храмчихин. Принципиальных изменений ситуация не вносят, учитывая, что такая техника не превосходит советских аналогов того же уровня.
Нужно помнить, что у ВСУ появятся несколько десятков танков в микроскопическом количестве. Если Запад решит в несколько раз нарастить помощь Украине, придется воспринять ситуацию иначе. Однако встанет вопрос, чем НАТО будет оборонять себя.
Британцы обещали четырнадцать "Челленджеров", у поляков найдется примерно столько же "Леопардов". Дело не на сотни, а на пару десятков танков.
Напомним, в The Guardian ранее заявили, что у Вооруженных сил Украины появится не менее ста танков из западных стран для реализации контрнаступления.
Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, для контрнаступления противнику потребуется и авиация с артиллерией. Последняя активно уничтожается российской армией, передает телеканал "360".
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