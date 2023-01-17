РФ нанесла Западу страшный удар за нефтяное эмбарго

У Москвы появились новые рынки сбыта

Россия существенно сократила отгрузку нефти из собственных портов в страны, признанные недружественными. Поставки удалось переориентировать в восточные государства – главным образом, подскочил уровень экспорта в Турцию, КНР, Египет и Индию.

Как пишут "Известия", ссылаясь на статистику одного из агентств нефтегазового сектора, введение нефтяного эмбарго в декабре 2022 года привело к подорожанию сырья для самих авторов санкций. Основную часть потоков Москва в качестве ответа перенаправила на другой рынок.

Если в конце 2021 года вся нефть из Приморска и Усть-Луги в основном шла в европейские государства, то теперь объем отгрузок туда составляет 12%.

В середине января 2023 года замглавы правительства Александр Новак заявлял о росте экспорта из страны на 7 процентов. На конец 2021 года это было 231 миллион тонн.