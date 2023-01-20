Макрон публично плюнул в НАТО

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Франции необходимо достичь нужного военного потенциала, который позволит стране проводить масштабные операции с остальными европейскими государствами в рамках Североатлантического альянса или за его пределами, заявил 20 января президент страны Эммануэль Макрон.
Государственный лидер уточнил, что французская армия должна быть настолько самостоятельной и боеспособной, чтобы проводить крупномасштабные действия вне зависимости от своего статуса в НАТО.
В ходе обращения к военнослужащим на авиационной базе Мон-де-Марсан лидер страны добавил, что страна столкнулась с "метаморфозами войны", осознав необходимость наращивать собственную военную мощь.
Франция наравне с остальными странами увеличивает военные расходы – они составили на период с 2024 по 2030 годы до 300 млрд евро, в настоящее время текущий объем бюджета меньше ожидаемого на 100 миллиардов.
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