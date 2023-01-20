Макрон публично плюнул в НАТО

Макрон публично плюнул в НАТО
Эммануэль Макрон. Фото: IMAGO/JB Autissier/www.globallookpress.com
Париж желает провести собственную спецоперацию, не спрашивая союзников и начальство

Франции необходимо достичь нужного военного потенциала, который позволит стране проводить масштабные операции с остальными европейскими государствами в рамках Североатлантического альянса или за его пределами, заявил 20 января президент страны Эммануэль Макрон.

Государственный лидер уточнил, что французская армия должна быть настолько самостоятельной и боеспособной, чтобы проводить крупномасштабные действия вне зависимости от своего статуса в НАТО.

В ходе обращения к военнослужащим на авиационной базе Мон-де-Марсан лидер страны добавил, что страна столкнулась с "метаморфозами войны", осознав необходимость наращивать собственную военную мощь.

Франция наравне с остальными странами увеличивает военные расходы – они составили на период с 2024 по 2030 годы до 300 млрд евро, в настоящее время текущий объем бюджета меньше ожидаемого на 100 миллиардов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Дании пожалели об отправке на Украину мощных гаубиц Caesar

Эксперты понимают, что совершили большую оплошность

Американский подполковник сообщил Киеву плохие новости

Украина обречена на провал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей