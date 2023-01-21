"Новая Отечественная война": Совбез сделал громкое заявление по ситуации на Украине

"Новая Отечественная война": Совбез сделал громкое заявление по ситуации на Украине
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мир столкнулся с серьезным конфликтом

Уже несколько лет ситуацию в мировом пространстве сложно назвать стабильной. Нашей стране приходится практически в одиночку противостоять коллективному Западу, который умело манипулирует киевским режимом. С громким заявлением по поводу происходящего выступили в Совбезе Российской Федерации.

Своим мнением поделился зампред ведомства Дмитрий Медведев. Бывший президент нашей страны назвал текущий конфликт России и западных стран, к которым примкнула Незалежная, "новой Отечественной войной". Так высокопоставленный госслужащий прокомментировал заявление шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Недавно европейский дипломат напомнил, что наша страна в конфликтах всегда шла до победного конца и разгромила Наполеона и Гитлера. Именно поэтому, по мнению Борреля, нужно активнее вооружать киевский режим.

"Он сам провел аналогию. Война, стало быть, с укронацистами и Западной Европой – новая Отечественная", – написал государственный деятель в социальных сетях.

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что Отечеству удастся одержать победу и в текущем конфликте: так, как это было в 1812-м и 1945-м годах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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