Обстановка на международной арене обостряется

Большинство экспертов сходятся во мнении, что конфликт, разгоревшийся на территории украинского государства, на самом деле является противостоянием коллективного Запада и России. Известный американский обозреватель Андре Деймон и вовсе объявил, что последние заявления высокопоставленных американских вояк свидетельствуют о решении напрямую вступить в конфликт нашей страной.



Опытный эксперт подчеркнул, что слова начальников Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки о решении передать киевскому режиму новое смертоносное оружие демонстрируют готовность вашингтонской администрации к реальному вступлению в конфликт.



Более того, по прогнозам эксперта, в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной понесут огромные потери, что вынудит Пентагон ввести на территорию украинского государства собственные войска. Таким образом, США и Россия могут впервые в истории столкнуться в военном конфликте.



Деймон обратил внимание на серьезные перемены в риторике американских военных начальников. Сейчас они прямо говорят о желании отправить на Украину наступательное вооружение, тогда как раньше Белый дом подчеркивал, что готов предоставить всушникам только оружие для обороны.

