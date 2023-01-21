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Большинство экспертов сходятся во мнении, что конфликт, разгоревшийся на территории украинского государства, на самом деле является противостоянием коллективного Запада и России. Известный американский обозреватель Андре Деймон и вовсе объявил, что последние заявления высокопоставленных американских вояк свидетельствуют о решении напрямую вступить в конфликт нашей страной.
Опытный эксперт подчеркнул, что слова начальников Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки о решении передать киевскому режиму новое смертоносное оружие демонстрируют готовность вашингтонской администрации к реальному вступлению в конфликт.
Более того, по прогнозам эксперта, в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной понесут огромные потери, что вынудит Пентагон ввести на территорию украинского государства собственные войска. Таким образом, США и Россия могут впервые в истории столкнуться в военном конфликте.
Деймон обратил внимание на серьезные перемены в риторике американских военных начальников. Сейчас они прямо говорят о желании отправить на Украину наступательное вооружение, тогда как раньше Белый дом подчеркивал, что готов предоставить всушникам только оружие для обороны.
Взрывы были настолько мощными, что затряслась стоящая вдали камера, на которую снималось происходящее