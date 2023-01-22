Франция сделала резкий выпад в адрес России

Франция сделала резкий выпад в адрес России
Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com//www.globallookpress.com
Москва якобы "напала" на французские ведомства Минобороны

Национальное управление по делам ветеранов во Франции в декабре подверглось масштабной кибератаке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. Эксперты в области кибербезопасности считают, что во всем виновата Россия, которая пыталась взломать серверы, программное обеспечение и базы данных организации.

По данным источников, спецслужбам понадобился месяц для того, чтобы отбить все попытки взломать системы. 

"Такое нападение на учреждение Министерства вооруженных сил произошло впервые", – указывает BMF TV.

Якобы российские хакеры, согласно обвинениям Парижа, очень близко приблизились к самой секретной информации в нацуправлении по делам ветеранов: персональной карточке бойца. Содержащаяся в ней информация касается порядка нескольких сотен тысяч французских военных в отставке. 

Источники утверждают, что если бы взломщики получили доступ к файлам, то могли вступить в контакт с бывшими солдатами. Они полагают, что так Москва хотела получить новых союзников в лице отставных военных. 

Журналисты утверждают, что у России уже есть несколько "ретрансляторов Кремля" среди военных, которые активно продвигают российскую точку зрения на украинский конфликт и якобы фейки. Они указали, что российские власти заинтересованы в таких лицах, чтобы делать некоторые новости о происходящем в Европе более правдоподобными. 

Источник: BMF TV ✓ Надежный источник
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