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Национальное управление по делам ветеранов во Франции в декабре подверглось масштабной кибератаке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. Эксперты в области кибербезопасности считают, что во всем виновата Россия, которая пыталась взломать серверы, программное обеспечение и базы данных организации.
По данным источников, спецслужбам понадобился месяц для того, чтобы отбить все попытки взломать системы.
"Такое нападение на учреждение Министерства вооруженных сил произошло впервые", – указывает BMF TV.
Якобы российские хакеры, согласно обвинениям Парижа, очень близко приблизились к самой секретной информации в нацуправлении по делам ветеранов: персональной карточке бойца. Содержащаяся в ней информация касается порядка нескольких сотен тысяч французских военных в отставке.
Источники утверждают, что если бы взломщики получили доступ к файлам, то могли вступить в контакт с бывшими солдатами. Они полагают, что так Москва хотела получить новых союзников в лице отставных военных.
Журналисты утверждают, что у России уже есть несколько "ретрансляторов Кремля" среди военных, которые активно продвигают российскую точку зрения на украинский конфликт и якобы фейки. Они указали, что российские власти заинтересованы в таких лицах, чтобы делать некоторые новости о происходящем в Европе более правдоподобными.
Взрывы были настолько мощными, что затряслась стоящая вдали камера, на которую снималось происходящее