В России предложили Турции нанести удар по НАТО

Обстановка внутри блока и без того крайне напряженная

Сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме станет важным испытанием для Анкары. И то, как она проявит себя в этой ситуации, отразится на положении страны на международной арене, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, существует два варианта дальнейшего развития событий. Первый подразумевает вхождение Швеции в состав НАТО, несмотря на разразившийся скандал. В таком случае Турция в качестве компенсации получит от США поставки новейших военных самолетов – этого турецкие власти добивались давно. Но авторитет страны на международной арене будет подорван, уверен сенатор.

Второй сценарий – это полная блокировка вступления НАТО в альянс. Это стало бы единственным ответом, подтверждающим серьезность Анкары.

"Все остальное – пиар игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию "с носом"", – считает Пушков.

Однако при любом исходе по НАТО будет нанесен внутренний удар, подрывающий стабильность военно-политического блока. В случае вступления Швеции между странами будет серьезное напряжение, а отказ Турции от принятия нового члена не простят другие участники альянса.