Польша начала открыто шантажировать Германию

Польша начала открыто шантажировать Германию
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Варшава метит на место главного вассала НАТО и угрожает соседям

ФРГ станет международным изгоем, если откажется от поставок вооружения на Украину. Соответствующее заявление сделал замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.

Днем ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности поддержать запросы стран о поставках немецких танков украинской стороне при поступлении таких заявок. Мулярчик уверен, что тем самым Берлин показал, что не готов противостоять давлению со стороны Европы и НАТО в целом.

Польский дипломат добавил, что Берлин в случае отказа останется в центре международной изоляции. Позиция гуманизма или нейтралитета в общей позиции НАТО по украинскому конфликту обойдется Германии очень дорого, передает телеканал "360".

"Такая позиция попросту приведет к тому, что положение Германии окажется очень слабым. Они хорошо это понимают. Идет большая игра, и касается она не только победы на Украине", – высказался Мулярчик.

А бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко считает, что немцы вполне намеренно "сливают" полученную информацию о потерях ВСУ под Бахмутом, готовя почву для отправки танков "Леопард" режиму Владимира Зеленского в глазах общественности – таким образом, чтобы избежать массового возмущения электората, уточняет "Общественная служба новостей".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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