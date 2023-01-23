Польша начала открыто шантажировать Германию

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ФРГ станет международным изгоем, если откажется от поставок вооружения на Украину. Соответствующее заявление сделал замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
Днем ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности поддержать запросы стран о поставках немецких танков украинской стороне при поступлении таких заявок. Мулярчик уверен, что тем самым Берлин показал, что не готов противостоять давлению со стороны Европы и НАТО в целом.
Польский дипломат добавил, что Берлин в случае отказа останется в центре международной изоляции. Позиция гуманизма или нейтралитета в общей позиции НАТО по украинскому конфликту обойдется Германии очень дорого, передает телеканал "360".
"Такая позиция попросту приведет к тому, что положение Германии окажется очень слабым. Они хорошо это понимают. Идет большая игра, и касается она не только победы на Украине", – высказался Мулярчик.
А бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко считает, что немцы вполне намеренно "сливают" полученную информацию о потерях ВСУ под Бахмутом, готовя почву для отправки танков "Леопард" режиму Владимира Зеленского в глазах общественности – таким образом, чтобы избежать массового возмущения электората, уточняет "Общественная служба новостей".
Обстановка внутри блока и без того крайне напряженная
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