Указ о мобилизации продолжает действовать - Кремль

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Указ президента России о продолжении мероприятий по исполнению задач военнослужащими в рамках объявленной осенью 2022 года мобилизации продолжает действовать. Однако сам мобилизационный призыв завершен, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В администрации президента уточнили, что призыв в рамках мобилизации прекратился после того, как власти достигли установленного числа мобилизованных, отмечает "Радио 1".
Однако, продолжил Песков, мобилизация включает в себя и иные задачи для ВС РФ. О каких задачах идет речь, пресс-секретарь президента России отказался уточнять, отметив, что речь идет и о закрытом пункте указа под номером семь – он так и не был опубликован.
"Указ предусматривает и другие функции", – лаконично добавил Песков.
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