Указ о мобилизации продолжает действовать - Кремль

Власти сослались на секретный пункт документа

Указ президента России о продолжении мероприятий по исполнению задач военнослужащими в рамках объявленной осенью 2022 года мобилизации продолжает действовать. Однако сам мобилизационный призыв завершен, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В администрации президента уточнили, что призыв в рамках мобилизации прекратился после того, как власти достигли установленного числа мобилизованных, отмечает "Радио 1".

Однако, продолжил Песков, мобилизация включает в себя и иные задачи для ВС РФ. О каких задачах идет речь, пресс-секретарь президента России отказался уточнять, отметив, что речь идет и о закрытом пункте указа под номером семь – он так и не был опубликован.

"Указ предусматривает и другие функции", – лаконично добавил Песков.