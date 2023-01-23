Единый западный мир трещит по швам

В последние годы вашингтонская администрация подчеркивает необходимость объединить усилия всех западных стран в противовес так называемой "российско-китайской угрозе". Однако последние события, развернувшиеся на международной арене, привнесли серьезный разлад в западное единство. Такое мнение выразил известный обозреватель авторитетного зарубежного издания Financial Times Гидеон Рахман.



Эксперт подчеркнул, что в наступившем году ситуация только ухудшится. Говорить о слаженности действий демократического мира не приходится. Многие шаги вашингтонской администрации вызывают большое недовольство у европейских союзников Америки.



Так, эксперт обратил внимание на жесткие разногласия между американцами и европейцами по поводу военной поддержки украинского государства. Как известно, недавно Германия строго обозначала свое нежелание отправлять киевскому режиму мощные танки "Леопард-2".



Более того, многие европейские страны с большим недовольством комментируют деятельность США на рынке энергоресурсов. Для многих очевидно, что именно шаги вашингтонской администрации во многом привели к кризису, разразившемуся в ряде стран Евросоюза.

