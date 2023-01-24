Расширение альянса стало новой головной болью нашей страны

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства в западном сообществе началась очередная истерика. С громкими заявлениями по поводу необходимости стать частью Североатлантического альянса выступили ближайшие соседи России – Финляндия и Швеция. Что для нашей страны значит такой шаг, объяснили в Генштабе.



Как подчеркнул начальник ведомства Валерий Герасимов, главной задачей Армии России является обеспечение безопасности и суверенитета нашей страны, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Глава генштаба обратил особое внимание на ситуацию в Незалежной, а также на скандинавском направлении.



Положение дел вокруг желания Хельсинки и Стокгольма вступить в западную коалицию Герасимов назвал "новой угрозой военной безопасности России", передает издание "Свободная пресса". Такой емкой фразой высокопоставленный эксперт описал ситуацию и подчеркнул, что эти западные страны напрямую могут угрожать нашему государству.



В то же время, украинское государство активно используется в качестве инструмента гибридной войны против России. Действия западных стран на территории Незалежной также серьезно угрожают нашей безопасности и суверенитету, передает "Радио 1".

