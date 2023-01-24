Рассуждения генсека достали европейцев

В западном мире продолжается спецоперация по созданию образа "главного врага человечества" вокруг нашего государства. Однако простые жители Евросоюза давно с большим негодованием наблюдают за происходящим. Так, жесткой критике подвергся генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



Дерзкое заявление генерального секретаря НАТО о России привело в бешенство немецких интернет-пользователей. Люди поделились своим негодованием в комментариях к статье авторитетного местного издания Die Welt. Недовольство немцев вызвало заявление Столтенберга о том, что нашей стране "нельзя позволить шантажировать весь мир ядерной риторикой".



Европейцев пугает, что в информационном пространстве все чаще звучат рассуждения на тему ядерного коллапса. Многие считают, что именно западные деятели разминают эту тему и подталкивают мир на грань войны.

"Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?", "НАТО расширялась на Восток, пока не оказалась у дверей России через Украину", – напоминают немецкие интернет-пользователи.

