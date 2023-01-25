Вашингтон продолжает раскачивать лодку мировой стабильности

Территория украинского государства стала полем выяснения отношений между русским миром и западным сообществом. Коллективный Запад под предводительством Америки не желает сдавать позиции и продолжает накалять ситуацию. Недавно в вашингтонской администрации договорились до того, что уже не против отправить кровавому киевскому режиму мощные танки.



Стоит отметить: ранее Белый дом подчеркивал, что ограничится исключительно оборонительным вооружением. Однако победы Армии России изменили планы Вашингтона. Позицию Москвы по поводу происходящего четко обозначил наш посол в американской столице Анатолий Антонов, сообщает телеканал "360".



Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что в случае появления американских танков на территории Незалежной они будут "молниеносно уничтожены", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Антонов особо отметил, что отправку современных танков Abrams Москва расценит как вопиющую провокацию против нашего государства. Ответ на подобного рода действия будет стремительным и весьма решительным, передает информационный ресурс URA.RU.

