Белый дом озвучил будущее Украины после завершения СВО

Американцы начали готовиться к перемирию

Администрация Байдена уже продумывает дальнейший сценарий мироустройства после того, как российско-украинский конфликт будет завершен. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в минувший вторник.

По его словам, Вашингтон планирует обеспечить Киев надежной защитой, чтобы исключить нового нападения со стороны Москвы. США вместе с союзниками собираются передать Украине необходимые средства обороны, чтобы она при необходимости могла защититься от любой агрессии. Американские власти при этом планируют отказаться от договоренностей, подобных предложенным ранее гарантиям безопасности, предпочитая передать стране конкретные инструменты для самозащиты.

Блинкен отметил, что важно передать ВСУ маневренное оружие, которое поскольку это позволит долго сдерживать ВС РФ. Именно с этим и связано решение отправить на Украину тяжелую технику.

В Белом доме, говоря о предстоящих месяцах конфликта, хотят, чтобы Украина добилась значительных успехов на поле боя. Но это не касается Крымского вопроса.

"Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна, считают многие американские и украинские официальные лица. Отчасти это связано с тем, что Путин дал понять, что нападение на Крым станет растяжкой для ядерной эскалации",

– указывается в статье.