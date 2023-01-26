Неожиданное объединение России, ЮАР и Китая привело в бешенство Запад

Неожиданное объединение России, ЮАР и Китая привело в бешенство Запад
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва обзавелась союзниками из разных частей света

На протяжении многих десятилетий основные правила ведения дел на международной арене устанавливала коалиция западных стран, однако время не стоит на месте – ситуация серьезно меняется. Так, неожиданное объединение России с ЮАР и Китаем поставило коллективный Запад в тупик.

В Европе и США весьма бурно отреагировали на планы нашей страны провести совместные военно-морские учения с Южно-Африканской Республикой и Китайской Народной Республикой, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Как сообщает авторитетная французская газета L’Opinion, такой шаг вызвал сильную озабоченность у западных власть имущих, отмечает телеканал "360". Появление у Москвы союзников на других континентах не входит в планы европейцев и американцев.

"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", – пишут аналитики западного издания. Их заявление приводит телеканал RT.

Сообщается, что масштабные боевые маневры при участии Москвы, Кейптауна и Пекина состоятся неподалеку от Мозамбикского пролива, который является стратегическим пунктам поставок углеводородов.

Источник: L’Opinion ✓ Надежный источник
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