Кто мешает России победить НАТО в "военной гонке": экономист назвал врагов страны

Кто мешает России победить НАТО в "военной гонке": экономист назвал врагов страны
Фото: t.me/glavmedia
Эксперт разъяснил все по пальцам

У России имеется потенциал для того, чтобы одержать победу над натовским ВПК в украинском конфликте. Однако не все так просто – внутри самой страны имеются противники самой мысли о том, что Москва может выйти победителем, считает экономист Михаил Хазин.

В военно-промышленном комплексе НАТО могут сделать заявление о наращивании производств, однако очень непросто нарастить долю в оборонке в соотношении с остальными секторами экономики – особенно в условиях отсутствия государственного и идеологического вектора в Европе и на Западе в целом. Еще одна причина – подорожание энергии, с которой у многих стран ныне большие проблемы.

С технической точки зрения, у РФ имеются возможности для наращивания собственной оборонки для обеспечения войск и перерезания поставок НАТО на Украину. В целом, это и есть переход на мобилизационные рельсы.

Однако олигархат явно опасается такого сценария – придется нести персональную ответственность за итоги проделанной работы. Каток разбирательств неизбежно пройдется как по многим чиновникам, так и директорам предприятий и их структурам.

Хазин добавил, что регулярно сталкивается с сообщениями от предприятий российского ВПК – на протяжении долгих лет завод могли разворовывать, а теперь власти раздают ему заказы. Проблема же в том, что все средства будут уходить на погашение старых кредитов. Эффективность работы будет под ударом.

"Это потребует довольно большие объемы энергии – иными словами, подскочат цены. Это потребует довольно большого количества инженеров, которых нет, и которых надо где-то взять – а это тоже стоит денег. И так далее", – сообщил Хазин.


Источник: Соловьев Live • Требует проверки
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