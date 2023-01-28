Боррель в истерике: Брюссель взбесили планы ВС РФ на 24 февраля

Европейцы никак не могут переманить союзника России

Власти ЮАР объявили, что в период с 17 по 27 февраля намерены провести совместные учения с российскими и китайскими военными. Такое решение крайне возмутило ЕС, хотя европейские власти отметили, что поделать с этим ничего не могут.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что такие учения – "не самое лучшее дело", учитывая, что они намечены также на день начала российской спецоперации на Украине. Претензии он лично высказал своему южноафриканскому коллеге Наледи Пандору.

Европейский чиновник отметил, что понимает желание некоторых стран "пощадить Россию", но военные маневры в разгар спецоперации крайне плохое совпадение. При этом он подчеркнул, что отношения с Преторией у Брюсселя идут по позитивной траектории, "несмотря на некоторые раздражающие моменты".

До сих пор власти ЮАР не заняли никакой стороны в украинском конфликте. В ЕС говорят, что и не просят их принимать чью-либо позицию – единственное, чего хотят европейцы, это оказать давление на Россию. И они надеются, что Южная Африка поможет убедить российские власти вывести войска из Украины.

Пандору, в свою очередь, напомнил, что ЕС регулярно проводит военные учения со своими союзниками. И все другие страны имеют право делать это с теми, кого считают своими "друзьями".

