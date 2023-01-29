Израиль ударил по иранским заводам с "Шахидами" - СМИ

Украинский конфликт может отойти на второй план

Иранский город Исфахан пострадал из-за взрыва на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, где производились боевые припасы. По информации Минобороны Ирана, на ремонтный комплекс была совершена атака БПЛА.

В Исфахане расположен завод, где производятся дроны "Шахиды". В этом же городе находится экспериментальный ядерный реактор, а также инфраструктура, необходимая для производства ядерного топлива.

Пожар вспыхнул на НПЗ в Азаршехре. В Тебризе горит завод по производству оружия.

Любопытно, что взрывы в Иране раздались, когда в Израиле находился глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Там он встретился с коллегой из "Моссада".



