Россия поможет Китаю вернуть Тайвань - экс-член ООН

Только Россия поможет Китаю вернуть Тайвань - экс-член ООН
Leonid Faerberg/www.globallookpress.com
Все зависит от украинского конфликта

Победа Российской Федерации в украинском конфликте станет фактором, который повлияет на стремление руководства КНР к специальной операции на Тайване. У Штатов уже не окажется былой зоны влияния, где было сосредоточено главное производство микрочипов, уверен военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химоружию Игорь Никулин.

Таким образом, победа России в украинском конфликте означает, что КНР должен действовать без промедления. Тайвань – это производство транзисторов и микрочипов. Иными словами, вся база для мировой электроники. Американцы будут лишены главного рычага влияния в мире.

Именно поэтому Запад следит за Украиной. Вопрос имеет для американской стороны принципиальное значение. Пошатнувшийся миропорядок, установленный три десятилетия назад, может в мгновение ока рухнуть вниз.

"85% населения планеты не стало поддерживать санкции, как и страны, которые представляющие это население. Они сейчас наблюдают за событиями", – указал Никулин.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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