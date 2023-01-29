Все зависит от украинского конфликта

Победа Российской Федерации в украинском конфликте станет фактором, который повлияет на стремление руководства КНР к специальной операции на Тайване. У Штатов уже не окажется былой зоны влияния, где было сосредоточено главное производство микрочипов, уверен военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химоружию Игорь Никулин.

Таким образом, победа России в украинском конфликте означает, что КНР должен действовать без промедления. Тайвань – это производство транзисторов и микрочипов. Иными словами, вся база для мировой электроники. Американцы будут лишены главного рычага влияния в мире.

Именно поэтому Запад следит за Украиной. Вопрос имеет для американской стороны принципиальное значение. Пошатнувшийся миропорядок, установленный три десятилетия назад, может в мгновение ока рухнуть вниз.

"85% населения планеты не стало поддерживать санкции, как и страны, которые представляющие это население. Они сейчас наблюдают за событиями", – указал Никулин.