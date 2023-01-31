Китай подставил Россию и пошел на хитрый маневр против США

Пекин мог помочь Москве одержать победу, но специально не стал этого делать

Перед началом российской спецоперации многие прогнозировали разгром Украины ВС РФ за достаточно короткий срок. Так бы и было, если бы страны Запада не поставили Киеву свое вооружение. Москва, в свою очередь, была бы обречена на победу в конфликте, если бы Пекин сыграл для нее ту же роль, что и США для Украины. Но этого не произошло, поскольку у китайцев есть собственные хитрые мотивы, указывает обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Си Цзиньпин, вероятно, не был в курсе подготовки России к спецоперации. Он открыто выражал опасения по поводу конфликта и, по слухам, просил Путина не задействовать в нем ядерное оружие по просьбе США.

Несмотря на объявленную "безграничную дружбу" между странами, Китай, который является четвертым в мире оружейным экспортером, не спешит оказать России помощь. Ведь если бы это произошло, шансы Москвы на победу выросли в геометрической прогрессии, но вместо этого китайцы решили подставить своих друзей для собственной выгоды.

"Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал мне, что "Китай хочет затяжной *спецоперации* на Украине, потому что это отвлечет Запад от Китая, пока Китай получает энергию по низким ценам из России"", – написал Бут.

Проигрыш РФ был бы Си не на руку, поскольку в таком случае КНР может лишиться важного союзника, которых у государства и так немного. Однако и позволить себе стать изолированной страной Пекин не может, поэтому пока между странами налажены отношения, которые помогают ВС РФ поддерживать долгое противостояние на Украине. Дополнительный плюс – США не обращают на Китай такое пристальное внимание, как в том случае, если бы конфликт был завершен.

При этом на Западе считают, что допустить победы России на Украине нельзя. Такое заявление делал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это станет опасным посылом для других лидеров, которые могут попытаться добиться своих целей военными методами, передает URA.RU.