Заявления политиков становятся все более воинственными

Сегодня уже не нужно быть экспертом для того, чтобы понять: развернувшийся на территории украинского государства конфликт, по факту является столкновением между коллективным Западом и Россией. При этом европейские политики все громче говорят о том, что им нужно открыто вступить в конфликт с нашей страной.



Со скандальным заявлением по этому поводу выступил бывший замглавы британского Минобороны Джеральд Ховарт. Высокопоставленный англосакс прямо призвал западные государства создать военную коалицию против нашей страны.

Британский политик подчеркнул, что, на его взгляд, западные деятели слишком затянули вопрос с оказанием помощи украинским воякам. Мол, уже давно пора подключиться к военному конфликту и помочь киевскому режиму в борьбе с Вооруженными силами Российской Федерации.

Бывший представитель Министерства обороны Великобритании считает вероятный разгром Украины проигрышем коллективного Запада. Именно поэтому он хочет создать военную коалицию, в которую могли бы вступить государства, готовые подключиться к боевым действиям против нашей страны.