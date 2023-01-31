Долой империализм: граждане Буркина-Фасо поддержали разрыв военного сотрудничества с Францией

Долой империализм: граждане Буркина-Фасо поддержали разрыв военного сотрудничества с Францией
Фото: www.unsplash.com
Митинг прошел на главной площади города Уагадугу

Жители столицы Буркина-Фасо на днях организовали митинг в поддержку решения руководства страны о прекращении военного сотрудничества с Францией.

Мероприятие состоялось на главной площади города Уагадугу. Участники акции принесли с собой плакаты с антифранцузскими лозунгами: "Долой империализм", "Нет диктату Макрона", а также держали в руках фотографии президента Мали Ассими Гоита. Некоторые демонстранты пришли с флагами России, которая стала для африканских стран надежным партнером в борьбе за независимость от бывших колонизаторов.

В поддержку митинга выступили известные африканские общественные деятели. Пресс-секретарь Межафриканского революционного движения Лазаре Ямеого заявил, что граждане Буркина-Фасо готовы к борьбе с западным ипериализмом.

Лидер ассоциации "Буркина-Россия" Махамаду Савадого также поддержал буркинцев в их стремлении отстаивать интересы своей страны:

"В борьбе с терроризмом у нас есть и другие возможности для сотрудничества, особенно с Россией".

Интерес к Москве на Черном континенте продолжает расти на фоне успешного сотрудничества России и Мали, где работают инструкторы из РФ, которых в публикациях зарубежной прессы называют сотрудниками ЧВК "Вагнер". Россияне организовали подготовку для местных силовиков, что в итоге позволило африканской стране решить острые проблемы с обеспечением безопасности населения. 

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