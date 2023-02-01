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Сегодня коалиция западных стран пытается присвоить себе право руководить всем мировым пространством. На территории украинского государства фактически разгорелся полномасштабный конфликт между Европой, курируемой США, и Россией. Однако другие мировые державы не готовы поддерживать Запад. В частности, речь идет о Бразилии.
В немецкой прессе обратили внимание, что бразильский главнокомандующий Лула Да Силва фактически отвесил берлинской администрации звонкую пощечину. Речь идет о позиции Бразилии по поводу поставок вооружения киевскому режиму.
Так, в этой латиноамериканской стране объявили, что не готовы поддерживать агрессию и отказываются направлять в Незалежную вооружение. По мнению журналистов издания Jungle Welt, такой шаг Силвы можно расценивать как затрещину немецкому канцлеру Олафу Шольцу.
В статье также отмечается, что немецкое государство на протяжении долгого времени пыталось изобразить из себя "миролюбивую державу", однако сейчас фактически находится в состоянии военного конфликта.
Более того, Бразилия отказалась осуждать действия нашей страны на территории украинского государства и постаралась заявить о себе как о самостоятельном полюсе силы.
Незалежные решились на громкую провокацию
В роли посыльного выступил глава МИД африканской страны