Президент Бразилии влепил Шольцу звонкую пощечину

Президент Бразилии влепил Шольцу звонкую пощечину
Фото: www.unsplash.com
Многие страны резко осуждают действия Запада

Сегодня коалиция западных стран пытается присвоить себе право руководить всем мировым пространством. На территории украинского государства фактически разгорелся полномасштабный конфликт между Европой, курируемой США, и Россией. Однако другие мировые державы не готовы поддерживать Запад. В частности, речь идет о Бразилии.

В немецкой прессе обратили внимание, что бразильский главнокомандующий Лула Да Силва фактически отвесил берлинской администрации звонкую пощечину. Речь идет о позиции Бразилии по поводу поставок вооружения киевскому режиму.

Так, в этой латиноамериканской стране объявили, что не готовы поддерживать агрессию и отказываются направлять в Незалежную вооружение. По мнению журналистов издания Jungle Welt, такой шаг Силвы можно расценивать как затрещину немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

В статье также отмечается, что немецкое государство на протяжении долгого времени пыталось изобразить из себя "миролюбивую державу", однако сейчас фактически находится в состоянии военного конфликта.
 
Более того, Бразилия отказалась осуждать действия нашей страны на территории украинского государства и постаралась заявить о себе как о самостоятельном полюсе силы.

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