В доме Байдена начались обыски

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Сотрудники Федерального бюро расследований нагрянули с проверкой в дом президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Дэлавере в рамках расследования дела о секретных документах, передает CBS News.
Согласно приведенным данным, позднее информацию подтвердил личный адвокат президента Боб Бауэр, уточняет телеканал "МИР 24".
"Сегодня при полной поддержке и сотрудничестве президента Министерство юстиции проводит запланированный обыск в его доме в Рехоботе, штат Делавэр. В соответствии со стандартными процедурами Министерства юстиции, в интересах оперативной безопасности и целостности, оно стремилось выполнить эту работу без предварительного публичного уведомления, и мы согласились сотрудничать", – уточнил юрист.
Американский Минюст отказался от комментариев.
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