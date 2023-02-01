В доме Байдена начались обыски

Президент согласился сотрудничать с органами

Сотрудники Федерального бюро расследований нагрянули с проверкой в дом президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Дэлавере в рамках расследования дела о секретных документах, передает CBS News.

Согласно приведенным данным, позднее информацию подтвердил личный адвокат президента Боб Бауэр, уточняет телеканал "МИР 24".

"Сегодня при полной поддержке и сотрудничестве президента Министерство юстиции проводит запланированный обыск в его доме в Рехоботе, штат Делавэр. В соответствии со стандартными процедурами Министерства юстиции, в интересах оперативной безопасности и целостности, оно стремилось выполнить эту работу без предварительного публичного уведомления, и мы согласились сотрудничать", – уточнил юрист.



Американский Минюст отказался от комментариев.