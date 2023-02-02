Запад продолжает разжигать антироссийские настроения

Глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью, в котором заявил, что по пути Украины в ближайшее время может пойти Молдавия. По его словам, западные страны уже подготавливают для этого почву.

Министр отметил, что пока к стране только приглядываются, в надежде реализовать новый украинский сценарий против России. В первую очередь он связывает с личностью Майи Санду, которую, полагает дипломат, Запад поставил во главе Молдавии "специфическими и не свободно демократическими методами".

"[Санду] сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – заявил Лавров.

Руководитель МИД рассказал, что российская сторона готовит отчетность к годовщине СВО, чтобы не допустить шабаш Запада, сообщает телеканал "360".

В интервью Сергей Лавров отметил, что в последнее время США смогли подмять под себя весь Евросоюз, лишив его всякой самостоятельности, передает РИА ФАН.

Пока, заявил министр, речи о завершении украинского конфликта не идет, хотя желание все закончить есть. По его словам, самое главное – не время, когда все будет сделано, а итоги и их качество для русских людей.