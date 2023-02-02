Ситуация в мире продолжает обостряться

Западная коалиция сделала все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на международной арене. Украина стала плацдармом для выяснения отношений между коллективным Западом и Россией. С важным заявлением по поводу происходящих в мире событий выступил российский лидер Владимир Путин.



Наш главнокомандующий обратил особое внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг Германии. Как известно, вашингтонская администрация долго продавливала Берлин, требуя от немецкого канцлера Олафа Шольца пойти на рискованный шаг и отправить Украине мощные боевые танки "Леопард-2". В итоге Берлин сдался – боевые машины отправят в Незалежную.



Владимир Владимирович подчеркнул, что "втягивающие Германию в новую войну силы" плохо понимают, к чему это может привести.

"Современная война с Россией будет другой", – отметил президент нашей страны.

Об этом российский главнокомандующий заявил во время своей речи на концерте в честь 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве.



Путин подчеркнул, что России снова угрожают немецкие танки "Леопард". Как известно, именно предшественники этих танков стояли на вооружении фашистской Германии и принесли очень много горя советским гражданам во время Великой Отечественной войны.

