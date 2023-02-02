Главный союзник России в Европе назвал цену предательства Москвы

Главный союзник России в Европе назвал цену предательства Москвы
Фото: www.unsplash.com
При одном условии по дружбе с Кремлем нанесут удар

На протяжении долгого времени Сербия продолжает держаться под беспрецедентным натиском европейских политиков. Белград помнит прошлое, тесно связанное с нашей страной, и напрочь отказывается поддерживать антироссийские санкции. Однако все может измениться в одночасье.

С важным заявлением по этому поводу выступил сербский главнокомандующий Александр Вучич. Президент республики подчеркнул, что если жизненные интересы его родного государства окажутся под угрозой, ему придется пойти на поводу у Запада и ввести санкции против Российской Федерации.

При этом президент особо отметил, что военный нейтралитет – позиция, которую Белград планирует сохранять и впредь. Только форс-мажорные условия могут вынудить Сербию пойти против России.

Вучич также подчеркнул, что по его оценкам, сегодня интересы сербского государства "не находятся под угрозой". Если ситуация изменится, президент пообещал, что не станет вредить собственной стране ради "какого-то другого государства".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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