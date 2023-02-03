За Большим братом тоже наблюдают

В последние годы вашингтонская администрация делает все для того, чтобы раскачать лодку мировой стабильности. Американцы продолжают чувствовать себя гегемонами, однако власть "Большого брата" серьезно пошатнулась, в частности из-за активного неприятия такого положения дел со стороны России и Китая. Сегодня, 3 февраля, стало известно, что Пекин приглядывает за американцами.



Так, на территории Соединенных Штатов Америки был обнаружен разведывательный воздушный шар, сообщает интернет-издание "МИР24". По крайней мере, об этом утверждает Пентагон. Сообщается, что американские вояки вот уже несколько дней наблюдают за деятельностью шпионского аэростата.



По имеющимся данным, воздушный шар бороздит небесные просторы над северной частью Америки. Военные командиры Соединенных Штатов утверждают, что полностью контролируют ситуацию, отмечает издание РИА ФАН.



Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что как только в главном оборонном ведомстве страны засекли аэростат шпионов, были предприняты экстренные меры по защите секретной информации, отмечает телеканал "360". Американская сторона утверждает, что разведывательный зонд принадлежит именно Китайской Народной Республике.

