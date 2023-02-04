Макрон пытается дозвониться до Путина

Макрон пытается дозвониться до Путина
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
По просьбе Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон, как правило, лично звонит президенту России Владимиру Путину по тем или иным вопросам политического характера. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Франции Анн-Клер Лежандр, происходит это по разным причинам –нередко из-за сторонних просьб. На этот раз соответствующий призыв в частном порядке поступил от Владимира Зеленского – он попросил коллегу переговорить с главой РФ.

Согласно приведенным данным, предметом обсуждения должна стать ситуация на Запорожской атомной электростанции. После таких звонков удалось добиться направления МАГАТЭ для оценки ситуации на станции.

Лежандр считает, что Париж проявляет эффективность в урегулировании ситуации в рамках украинского конфликта. 

"Однако, учитывая нашу поддержку, Украина решит однажды, что наступил момент для переговорных процессов для возврата своего суверенитета и целостности", – заявила представитель французского МИД.

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

США готовят подлый удар по российской экономике с помощью Турции

Вашингтон давит на Анкару

Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал

Экс-командующий разнес правительство Сунака и его предшественников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей