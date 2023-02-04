Макрон пытается дозвониться до Путина

По просьбе Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон, как правило, лично звонит президенту России Владимиру Путину по тем или иным вопросам политического характера. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Франции Анн-Клер Лежандр, происходит это по разным причинам –нередко из-за сторонних просьб. На этот раз соответствующий призыв в частном порядке поступил от Владимира Зеленского – он попросил коллегу переговорить с главой РФ.

Согласно приведенным данным, предметом обсуждения должна стать ситуация на Запорожской атомной электростанции. После таких звонков удалось добиться направления МАГАТЭ для оценки ситуации на станции.

Лежандр считает, что Париж проявляет эффективность в урегулировании ситуации в рамках украинского конфликта.

"Однако, учитывая нашу поддержку, Украина решит однажды, что наступил момент для переговорных процессов для возврата своего суверенитета и целостности", – заявила представитель французского МИД.