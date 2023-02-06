Относительный нейтралитет Тель-Авива некоторых не устраивает

Киевский режим под предводительством западных кураторов всерьез решил заручиться поддержкой израильского государства в вопросе развернувшегося на территории Незалежной конфликта. Киев всеми силами толкает Тель-Авив выступить четко против Москвы.



Такие данные появились в публикациях местных информационных ресурсов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что украинские власти требуют от Израиля выдать Киеву огромный кредит в размере 500 миллионов долларов, а также осудить действия Вооруженных сил Российской Федерации.



Так, киевские власти уже отправили еврейскому государству несколько запросов, в которых требуют выдать деньги, а также четко и публично выступить против специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, сообщает "Радио 1".



Кроме того, как отмечает интернет-издание URA.RU, украинские верховоды пытаются склонить Израиль принять на лечение сотни незалежных боевиков и мирных граждан. По некоторым данным, вскоре руководитель израильского МИД Эли Коэн должен посетить украинскую столицу – тогда будут обсуждены данные вопросы.

