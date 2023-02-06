Израиль толкнули к жесткому предательству России

Израиль толкнули к жесткому предательству России
Фото: www.unsplash.com
Относительный нейтралитет Тель-Авива некоторых не устраивает

Киевский режим под предводительством западных кураторов всерьез решил заручиться поддержкой израильского государства в вопросе развернувшегося на территории Незалежной конфликта. Киев всеми силами толкает Тель-Авив выступить четко против Москвы.

Такие данные появились в публикациях местных информационных ресурсов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что украинские власти требуют от Израиля выдать Киеву огромный кредит в размере 500 миллионов долларов, а также осудить действия Вооруженных сил Российской Федерации.

Так, киевские власти уже отправили еврейскому государству несколько запросов, в которых требуют выдать деньги, а также четко и публично выступить против специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, сообщает "Радио 1".

Кроме того, как отмечает интернет-издание URA.RU, украинские верховоды пытаются склонить Израиль принять на лечение сотни незалежных боевиков и мирных граждан. По некоторым данным, вскоре руководитель израильского МИД Эли Коэн должен посетить украинскую столицу – тогда будут обсуждены данные вопросы.

Источник: Walla ✓ Надежный источник
новости партнеров

Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ

ВСУ не смогут совладать с соблазном поатаковать гражданских

Германия выдала шокирующую Запад правду о взрывах на "Северных потоках"

Оказывается, следа Кремля не было

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей