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Киевский режим под предводительством западных кураторов всерьез решил заручиться поддержкой израильского государства в вопросе развернувшегося на территории Незалежной конфликта. Киев всеми силами толкает Тель-Авив выступить четко против Москвы.
Такие данные появились в публикациях местных информационных ресурсов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что украинские власти требуют от Израиля выдать Киеву огромный кредит в размере 500 миллионов долларов, а также осудить действия Вооруженных сил Российской Федерации.
Так, киевские власти уже отправили еврейскому государству несколько запросов, в которых требуют выдать деньги, а также четко и публично выступить против специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, сообщает "Радио 1".
Кроме того, как отмечает интернет-издание URA.RU, украинские верховоды пытаются склонить Израиль принять на лечение сотни незалежных боевиков и мирных граждан. По некоторым данным, вскоре руководитель израильского МИД Эли Коэн должен посетить украинскую столицу – тогда будут обсуждены данные вопросы.
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