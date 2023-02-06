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Вашингтонская администрация прикладывает максимальные усилия для того, чтобы как можно сильнее раскачать лодку мировой стабильности. Очевидно, что такие действия могут привести к самым плачевным последствиям. Большие опасения по этому поводу высказали в Пекине.
Эксперты Китайской Народной Республики отмечают, что власти Поднебесной с нескрываемый тревогой взирают на действия Соединенных Штатов Америки. В частности, громкие заявления некоторых американских политиков о том, что нельзя исключать прямой военный конфликт между Америкой и Россией, очевидным образом демонстрируют весьма агрессивный настрой Вашингтона.
При этом для всех очевидно, что подобного рода развитие событий окажется губительным для всего мира. В Китае и вовсе объявили, что склонение мира к новому глобальному конфликту говорит о безумии Белого дома. Как известно, США нагнетают ситуацию в отношениях не только с Россией, но и Китаем.
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