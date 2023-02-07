Ситуация на международной арене обостряется

Существенное ухудшение дел в мировом пространстве – очевидный факт для большинства экспертов. На площадке Организации Объединенных Наций назвали основную причину разразившегося в мире глобального кризиса.



С соответствующим заявлением выступила зампостпреда нашей страны при организации Анна Евстигнеева. Политический деятель подчеркнула, что дестабилизация ситуации в мировом пространстве вызвана маниакальным желанием некоторых государств во чтобы то ни стало сохранить однополярный миропорядок и не позволить сформироваться справедливой системе отношений на международной арене, отмечает телеканал "360".



Евстигнеева подчеркнула, что некоторые страны считают себя привилегированными и пытаются насадить другим мировым игрокам собственные правила, используя "право сильного", передает интернет-издание "Свободная пресса".



Кроме того, вместо универсальных механизмов взаимодействия на международной арене некоторые игроки пытаются создать "клубы стран", которые действуют исключительно в своих корыстных интересах. Очевидно, что такая политика приводит к подрыву системы мировой безопасности, добавляет телеканал RT.

