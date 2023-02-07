В ООН обозначили главную причину мирового кризиса

В ООН обозначили главную причину мирового кризиса
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на международной арене обостряется

Существенное ухудшение дел в мировом пространстве – очевидный факт для большинства экспертов. На площадке Организации Объединенных Наций назвали основную причину разразившегося в мире глобального кризиса.

С соответствующим заявлением выступила зампостпреда нашей страны при организации Анна Евстигнеева. Политический деятель подчеркнула, что дестабилизация ситуации в мировом пространстве вызвана маниакальным желанием некоторых государств во чтобы то ни стало сохранить однополярный миропорядок и не позволить сформироваться справедливой системе отношений на международной арене, отмечает телеканал "360".

Евстигнеева подчеркнула, что некоторые страны считают себя привилегированными и пытаются насадить другим мировым игрокам собственные правила, используя "право сильного", передает интернет-издание "Свободная пресса".

Кроме того, вместо универсальных механизмов взаимодействия на международной арене некоторые игроки пытаются создать "клубы стран", которые действуют исключительно в своих корыстных интересах. Очевидно, что такая политика приводит к подрыву системы мировой безопасности, добавляет телеканал RT.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запустили авиабомбу: что случилось на месте крушения дрона ВСУ под Калугой

В социальных сетях появилась любопытная информация

Пекин заподозрил Вашингтон в безумии после заявлений о России

Действия США подталкивают мир к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей