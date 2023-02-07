В США сколотили коалицию по разделу Украины

В США сколотили коалицию по разделу Украины
Фото: www.unsplash.com
Многим надоело быть донорами для Киева

Очевидно, что киевский режим остается на плаву за счет беспрецедентной финансовой и военной поддержки со стороны западных государств. Однако подобное положение дел устраивает далеко не всех. Так, американские республиканцы с огромным негодованием наблюдают за развитием событий.

Дошло до того, что большая часть представителей партии республиканцев в конгрессе Соединенных Штатов Америки всерьез обсуждают раздел Украины, дабы прекратить изматывающий американских налогоплательщиков конфликт, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Так, многие конгрессмены от республиканской партии требуют прекратить финансирование киевского режима. За раздел Незалежной и передачу части ее земель России выступают больше половины этих политиков. Конгрессмены подчеркивают, что для них самое главное – завершить конфликт, какую цену за это заплатит Киев, уже никого не интересует.

Отмечается, что такая ситуация сложилась на фоне явных провалов Вооруженных сил украинского государства. Многие понимают, что на поле боя Незалежной уже не одержать победу, а значит Запад вместе с Киевом обречены на провал. Тратить деньги впустую в США никто не хочет.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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