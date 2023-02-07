В попытке сохранить гегемонию американцы ни перед чем не остановятся

Уши коллективного Запада уже открыто торчат из конфликта, развернувшегося на территории украинского государства. Многие понимают, что именно американцы использовали Незалежную для раскачивания мировой лодки стабильности. По мнению китайских аналитиков, сейчас Вашингтон присматривается к еще одному государству, с которым можно провернуть подобную схему.



Вполне логично, что Китайскую Народную республику больше всего интересует положение дел в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперты Поднебесной убеждены, что американцы хотят устроить в этой части света такой же коллапс. При этом, на роль "новой Украины" сейчас больше всего подходит Япония, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как известно, Токио во многом руководствуется политикой вашингтонской администрации и в целом готов вести себя достаточно воинственно. Китайские аналитики уверены, что Япония с большим удовольствием станет "азиатской Незалежной" и поддержит развязывание нового конфликта, отмечает РИА ФАН.



Эксперты напомнили: у японцев и китайцев исторически сложились не самые теплые отношения, что обязательно будет использовано хитроумными американцами. Вашингтон очень любит разбираться со своими соперниками чужими руками.



При этом очевидно, что очередная дестабилизация ситуации в мировом пространстве может привести к самым плачевным последствиям. Впрочем, подобного рода "мелочи" никогда не останавливали Америку в погоне за собственной выгодой.

