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Президент Соединенных Штатов Джо Байден возлагает часть ответственности за проблемы с документами на сотрудников, заполонивших его офис. Так глава государства объяснился со СМИ, которые задали ему вопрос об утечке секретных материалов.
"Вопрос был не проработан должным образом, когда они готовили документы к перевозке в мой офис. Необходимо было изучить все документы", – высказался Байден.
Скандал начался с того, что документы с грифом "Секретно" оказались в гараже президента Соединенных Штатов. Бумаги были обнаружены в доме президента в Дэлавере. Сам президент сообщил, что его "удивило" обнаружение секретных материалов еще и в частном аналитическом центре в Вашингтоне. Более того, Байден утверждает, что не знаком с содержанием обнаруженных материалов.
Ранее Байден заявил, что Украина навсегда потеряна для политического руководства РФ, а надежды Кремля на распад Североатлантического альянса рухнули, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Журналисты выдали подробности расследования