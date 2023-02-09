Байден спровоцировал мировой скандал из-за утечки секретных документов США

Все материалы президент Америки хранил у себя в гараже

Президент Соединенных Штатов Джо Байден возлагает часть ответственности за проблемы с документами на сотрудников, заполонивших его офис. Так глава государства объяснился со СМИ, которые задали ему вопрос об утечке секретных материалов.

"Вопрос был не проработан должным образом, когда они готовили документы к перевозке в мой офис. Необходимо было изучить все документы", – высказался Байден.

Скандал начался с того, что документы с грифом "Секретно" оказались в гараже президента Соединенных Штатов. Бумаги были обнаружены в доме президента в Дэлавере. Сам президент сообщил, что его "удивило" обнаружение секретных материалов еще и в частном аналитическом центре в Вашингтоне. Более того, Байден утверждает, что не знаком с содержанием обнаруженных материалов.

Ранее Байден заявил, что Украина навсегда потеряна для политического руководства РФ, а надежды Кремля на распад Североатлантического альянса рухнули, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".