Путин резко осадил вякнувшего против России чиновника - видео

Путин резко осадил вякнувшего против России чиновника - видео
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главу страны смутило отношение к собственному государству

Во время заседания наблюдательного совета АСИ Владимира Путина возмутили слова слова гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Роберта Уразова. Однако президент не стал прерывать речь, дослушав спикера до конца, а после выразив свое негодование.

Глава страны обратил внимание на брошенную вскользь фразу про другие страны, которые Уразов назвал "лучшими в мире".

"Лучшая в мире страна – это Россия", – строго и громко сказал президент.

Дальше Путин приулыбнулся и обратился к чиновнику, выразив надежду, что тот оговорился. Уразов воспринял слова лидера благосклонно. При этом президент продолжил, отметив, что в России еще есть над чем работать.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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