Париж не может поступить иначе

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что считает возможным лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера креста ордена Почетного легиона. Глава РФ получил награду еще в 2006 году от тогдашнего президента Франции Жака Ширака.

Макрон считает, что исключение президента России из ордена является довольно значимым вопросом, который, однако, имеет скорее символическое значение. Однако глава Франции туманно уточнил, что пока что не принимал никакого решения – "подходящий момент еще не наступил".

Действующий глава РФ является первым и единственным гражданином России, имеющим соответствующее звание.

Проблема, однако, имеет и другую причину: Париж наградил орденом Почетного легиона президента Украины, который обожает символические регалии – в особенности, Нобелевскую премию, которую так и не получил. В ходе встречи Макрон приколол Зеленскому медаль на грудь, объявив, что теперь Франция "демонстрирует огромное признание" украинской доблести. Парижу непонятно, как поступать – ордена имеют президенты стран, который участвуют друг против друга в боевом конфликте.