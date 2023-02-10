Резкий выпад Макрона в адрес Путина объяснил эксперт

Переговоры между лидерами застопорились

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов забрать у Путина звание кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Пока решение не принято, но он планирует это сделать когда появится подходящий момент.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" объяснил, с чем связан такой выпад французского лидера в адрес российского. Он отметил, что сперва Макрон пытался выстроить линию коммуникации с Путиным, но в итоге под давлением Вашингтона сдался.

"Сейчас Макрон не видит шанса на конструктивные переговоры", – считает эксперт.

В Кремле уже отреагировали на заявление главы Франции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на рассмотрении стоят более приоритетные вопросы, чем лишение звания. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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