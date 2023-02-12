НАТО оказалась под угрозой из-за Лондона и Киева

НАТО оказалась под угрозой из-за Лондона и Киева
Фото: www.unsplash.com
Возможности Британии резко сократились

Британские власти оказались не в силах взять на себя руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса из-за того, что состояние армии королевства оставляет желать лучшего, а также фиксируется острая нехватка боевых припасов из-за поставок на территорию украинского государства.

Таким мнением с общественностью поделились журналисты авторитетного британского издания Daily Mail. Аналитики обратили внимание, что в руководстве западного блока уже беспокоятся о том, что лондонская администрация не в состоянии взять на себя руководство подразделением. Крайняя дата передачи сил под крыло Британии – 1 января будущего года.

Сообщается, что начальство Североатлантического альянса уже обратилось к немецким властям с неофициальной просьбой продолжить командование. В военном блоке считают, что Лондон не сможет обеспечить минимально необходимое число военнослужащих в количестве пяти тысяч. Бойцы должны быть отлично обучены и готовы к развертыванию в течение нескольких дней.

Высокопоставленный источник из главного военного ведомства Британии сообщил, что из-за масштабных поставок вооружения и боеприпасов в Незалежную армия Соединенного Королевство фактически осталась обескровленной. Взять на себя серьезные обязательства по силам быстрого реагирования эта страна не в состоянии.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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