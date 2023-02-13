"Великие события": появился политический анонс на годовщину спецоперации

"Великие события": появился политический анонс на годовщину спецоперации
Фото: www.unsplash.com
В США произойдет нечто исключительное

24 февраля прошлого года наши власти приняли вынужденное решение встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Совсем немного дней осталось до памятной даты – годовщины спецоперации. Большие волнения по этому поводу уже начались в западном сообществе. Так, согласно украинскому анонсу, миру следует ждать "великих событий".

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", с соответствующим заявлением выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства украинского государства Дмитрий Кулеба. Незалежный утверждает, что важные мероприятия состоятся на территории Соединенных Штатов Америки.

Западный мир по-своему хочет отметить годовщину спецоперации, передает телеканал "360". Скорее всего, речь пойдет об объявлении новых санкционных ограничений против Российской Федерации, очередной военной поддержке киевского режима и "святом единстве" Запада против нашей страны.

"23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события", – заявил украинский министр. Его слова приводит "Радио 1".

Кулеба очень надеется, что он по нашей стране будет нанесен мощный удар, который надолго запомнится властям и жителям Российской Федерации.

Источник: ТСН ✓ Надежный источник
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