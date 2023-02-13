Посольство США обратилось со срочным посланием к американцам в России: Бегите

Посольство США обратилось со срочным посланием к американцам в России: Бегите
Фото: www.unsplash.com
Среди граждан Штатов сеют панику

Американские власти выступили со срочным обращением к гражданам США. Посольство этой страны в России призывает американцев отказаться от поездок в нашу страну. Тем, кто уже оказался в России, посоветовали собрать вещички и отчалить восвояси.

Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", данное заявление объясняется сложной ситуацией, сложившейся на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.

Более того, американское посольство утверждает, что наши власти якобы могут отдать распоряжение преследовать граждан США с целью последующего задержания, а также ущемлять их в правах и устраивать всякие "бесчинства", передает телеканал "360".

"Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну", – заявили в дипломатическом ведомстве.

Также посольство заявило, что людей с двойным гражданством могут подвергнуть мобилизации и отправить в зону боевых действий, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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