Теракты в России и СНГ: США отобрали 60 кровавых головорезов

Теракты в России и СНГ: США отобрали 60 кровавых головорезов
Фото: www.unsplash.com
Американцы тщательно готовят боевиков для преступлений

Сегодня мало у кого остались иллюзии по поводу Вашингтона и его громких заявлений о желании защищать мирное сосуществование государств. Напротив, в международном сообществе понимают, что именно США регулярно раскачивают лодку мировой стабильности и готовы на самые страшные преступления. Важной информацией на этот счет поделились в Службе внешней разведки России.

Опытные отечественные разведчики сумели раздобыть сенсационную информацию. Оказалось, что вашингтонская администрация готовит череду страшных диверсий на территории России и стран СНГ. Американцы уже отобрали 60 боевиков, которые выступят исполнителями их кровавых планов, передает канал RT.

Стало известно, что в начале этого года американские спецслужбы провели успешную вербовку в Сирии нескольких десятков головорезов. Руками жестоких убийц Вашингтон планирует совершить ряд терактов на территории нашей страны и сопредельных государств.

Отмечается, что особое внимание американцы уделяют выходцам из государств Центральной Азии, а также северокавказских регионов нашей страны. Подготовка боевиков проходит на территории военной базы США в Сирии. Там головорезов учат делать мощные бомбы и готовят к атакам на мирное население российских городов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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