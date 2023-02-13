Разъяренный бык напал на толпу людей в Индии – видео

От копыт агрессора пострадали дети

Трагический инцидент произошел в Индии. Праздничное мероприятие обернулось страшной бедой. На крупном религиозном празднике бык вышел из-под контроля людей и напал на толпу несчастных зрителей фестиваля.



Как сообщают журналисты "Пятого канала", среди людей, пострадавших от копыт и рогов дикого зверя, оказались дети.

Люди пытались усмирить взбесившегося быка, однако это им не удалось. Животное вырвалось и убежало. По последним данным, всего пострадали 14 человек. Крупное религиозное мероприятие в этот роковой день посетили порядка 15 тысяч индийцев.